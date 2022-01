‘Ciao Giuliano, ci mancherai’. Un lungo striscione, lettere azzurre su fondo bianco, con il quale l’istituto ‘Volta’ ha voluto salutare Giuliano Napoli, ha accolto le centinaia di persone che, in mattinata, non hanno voluto mancare alle esequie del sedicenne morto giovedì in un incidente.

La chiesa parrocchiale dell’Ancora, situata a poche centinaia di metri dal luogo dello schianto mortale che si è portato via Giuliano, ha fatto da cornice alla liturgia, celebrata da Don Carlo Menozzi e Don Patrick Valena, al termine della quale Giuliano ha raggiunto il cimitero nuovo urbano dove riposerà nel ricordo di amici e familiari.