Prosegue la rassegna di Film d’Essai al Cinema Astoria. Tutti i mercoledì una pellicola scelta per la sua qualità proposta al pubblico ad un prezzo contenuto: soli 5 euro a ingresso, con orario unico alle ore 21.

Mercoledì 2 febbraio avremo “Madres Paralelas”, un film di Pedro Almodovar con Penelope Cruz. Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono entrambe single ed entrambe in una gravidanza non attesa. Il film è stato premiato al Festival di Venezia, ha ottenuto 1 candidatura ai Golden Globes e 7 candidature ai Goya.

I prossimi appuntamenti:

The french dispach – 9 febbraio

La scuola cattolica – 16 febbraio

Respect – 23 febbraio

L’accesso in sala è regolato dalle norme per il contenimento del Covid-19: è obbligatorio il super green pass e la mascherina FFP2. Vietato consumare cibi e bevande al chiuso All’ingresso verrà misurata la temperatura e assegnato un posto fisso.

Tutte le proiezioni sono organizzate da TIR Danza, con la collaborazione del Comune di Fiorano Modenese. Per maggiori informazioni: www.cinemateatroastoriafiorano.it.