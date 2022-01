Come noto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio scorso, prevede per l’accesso agli uffici pubblici alcune esenzioni dal possesso delle certificazioni Verdi Covid-19. Esso individua inoltre le esigenze essenziali e primarie della persona che, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso, a fare data dal 1°febbrario 2022 non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19,

Tra le predette esigenze vi è quella di sicurezza che consente l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti.

Alla luce della predetta normativa, si è reso pertanto necessario regolamentare l’accesso degli utenti diretti agli uffici della locale Questura in aderenza alla stessa. La previsione normativa interesserà in particolare modo gli Uffici della locale Polizia Amministrativa e l’Ufficio Immigrazione.

A partire da domani, infatti, l’accesso ai predetti Uffici avverrà secondo le seguenti modalità:

Quanto alle attività di Polizia Amministrativa, per le pratiche riguardanti le autorizzazioni di Polizia Amministrativa (quali ad esempio passaporti, istruttoria e rilascio porto d’armi) i cittadini interessati all’accesso dovranno essere in possesso di green pass base.

Quanto alle attività dell’Ufficio Immigrazione, per i cittadini che si presentano allo sportello per richiedere la protezione internazionale e il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, l’accesso sarà consentito solo a coloro che sono in possesso del green pass base.

I controlli sul possesso dei predetti requisiti verranno eseguiti all’ingresso delle sale d’attesa dedicate all’utenza diretta agli sportelli Licenze- Passaporti-Armi- Permessi di Soggiorno attraverso dei Totem/dispositivi di controllo ove verrà inoltre posizionata idonea cartellonistica per dare avviso all’utenza dell’obbligo dell’esibizione del Green pass prima dell’accesso nelle sale.