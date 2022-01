A centinaia si sono dati appuntamento presso la chiesa parrocchiale di Madonna di Sotto in occasione del rosario di suffragio per stringersi attorno ai familiari di Giuliano Napoli, il 16enne rimasto vittima, giovedì, di un incidente mortale mentre, a bordo del suo scooter, percorreva via Ancora. Domani, alle 10,30, le esequie presso la chiesa parrocchiale dell’Ancora.



