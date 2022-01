Al mattino nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse, dal pomeriggio tendenza ad attenuazione della nuvolosità a partire da ovest, con addensamenti più consistenti sul settore centro-orientale. Bassa probabilita’ di deboli precipitazioni al pomeriggio sulla Romagna, nevose al di sopra dei 1.000 metri. Fenomeni in rapido esaurimento in serata.

Temperature minime in aumento con valori tra -1 e 2 gradi; massime comprese tra 9 e 12 gradi ad ovest e 6 / 7 gradi sulle pianure interne.

Venti al mattino deboli da sud-ovest con locali rinforzi sui rilievi, dal pomeriggio rotazione ed intensificazione da nord-ovest, con raffiche anche forti sul settore centro-occidentale, specie in serata sul relativo crinale appenninico.

Mare poco mosso o quasi calmo al mattino, con tendenza ad aumento del moto ondoso in serata, fino a divenire mosso al largo.

(Arpae)