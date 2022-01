Incidente mortale questa mattina poco dopo le 10:00 a Prignano, dove una donna di 61 anni è stata investita da una automobile a seguito, verosimilmente, di una perdita di controllo del conducente, lungo via della Repubblica a Prignano sul Secchia. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica.



