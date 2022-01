“2 passi con l’Amore… Sassuolo” è l’iniziativa organizzata dal Comitato Commercianti del Centro Storico in collaborazione con l’Amministrazione comunale in occasione di San Valentino.

Da sabato prossimo, 5 febbraio, e fino al 12 febbraio passeggiando per il centro di Sassuolo e cercando tra le vetrine dei negozi aderenti, si potranno trovare i cuori con le lettere necessarie a completare la frase misteriosa in grado di far vincere uno dei tre fantastici premi in palio: un ciondolo in oro 18 k al primo classificato, una catenina e ciondolo in argento al secondo e terzo classificato.

La frase misteriosa da completare è: ** ***R* *I* ***E****** *** **N*******

Una volta completata la frase con le lettere trovate nelle vetrine dei negozi aderenti, la si dovrà consegnare in piazza Garibaldi sabato 12 febbraio, dalle 15,30 alle 17,30: subito dopo avrà luogo l’estrazione dei tre fortunati vincitori.

Un’opportunità in più di vittoria: scattandosi un selfie davanti alle vetrine partecipanti e consegnandolo sabato 12 febbraio durante la consegna delle frasi, si parteciperà alla selezione del più simpatico che vincerà una catena ed un ciondolo d’argento.

I negozi aderenti all’iniziativa sono: Sophie Abbigliamento, Sugar , Farmacia S. Chiara, O’Dett, Angelina Concept Store, Quattro Stagioni, 3,30 Running Store, Marilyn, Hobb’s, No4M, Alexandra calzature intimo, Benetton, Sassuolo Calcio, La Coccinella, Nib, Annamà, Il Buongustaio, Ricci Silvia, Caffè Blanco, Atelier Caprioli, Ortopedia Sanitaria Bolzani, Miky Jeans, Antica Farmacia Pacchioni, Dali Home, Vougue, Atelier fatto a mano, Fresia, Gelateria Giramenaprilla.