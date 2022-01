Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Fiorano Modenese hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per furto aggravato, una donna 24enne.

La giovane ha asportato da un supermercato di Fiorano, numerosi profumi di varie marche, occultandoli nella giacca indossata, tentando di fuggire a piedi.

La refurtiva, del valore di circa 450 euro, è stata riconsegnata alla direzione dell’esercizio commerciale.

La donna sarà giudicata nel corso della mattinata odierna con rito direttissimo.