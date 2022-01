Nella giornata di ieri, la pattuglia del posto di polizia fisso di Via Turri, costantemente impegnata nell’attività di controllo del territorio nei pressi della Stazione Storica e zone adiacenti, effettuava dei passaggi nei pressi del Parco del Rodano “Enrico Berlinguer” dove scorgeva, nascosta tra la vegetazione, una tenda da campeggio. All’interno veniva rintracciato e identificato un cittadino straniero.

Da controlli in banca dati l’uomo è risultato essere irregolare sul territorio dello Stato e con un precedente di polizia per immigrazione clandestina. Accompagnato presso gli uffici della locale Questura, l’uomo è stato compiutamente identificato. Al termine dell’identificazione, personale dell’Ufficio Immigrazione ha proceduto alle ulteriori attività tese ad un eventuale accompagnamento. Nel pomeriggio, infatti, l’uomo è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i rimpatri di Gorizia.