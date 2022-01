Ci sono ancora, in provincia, circa 24mila persone non vaccinate che, avendo compiuto 50 anni, rientrano nella categoria di coloro per i quali è previsto l’obbligo di vaccinazione anti-covid – che dal 1° febbraio diventerà sanzionabile – per quanto riguarda il ciclo primario, con estensione dell’obbligatorietà del Green Pass rafforzato (vale a dire per vaccinazione o guarigione) per i lavoratori pubblici, privati e liberi professionisti a partire dal 15 febbraio e fino al 15 giugno.

Si ricorda dunque che è previsto – e ciò è valido per tutti indipendentemente dall’età – il libero accesso presso tutti i Punti vaccinali provinciali per chi deve iniziare o completare il ciclo primario (prima e seconda dose).

Gli orari di apertura dei Punti vaccinali, che vengono costantemente aggiornati, sono riportati alla pagina www.ausl.mo.it/vaccino-covid-libero-accesso, dove i cittadini possono trovare e scaricare anche tutti i documenti da presentare il giorno della vaccinazione.

In previsione dell’entrata in vigore delle norme previste per chi ha 50 anni e più si ricorda quanto segue:

chi non è ancora vaccinato può effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato (per ciclo primario completato) valido a partire dal 15 febbraio , in quanto il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazionde;

, in quanto il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazionde; chi ha già completato il ciclo primario da almeno 4 mesi dovrà effettuare la dose booster entro il 15 febbraio , in quanto nell’obbligo previsto per i lavoratori con 50 anni e più rientra anche la somministrazione della dose di richiamo;

, in quanto nell’obbligo previsto per i lavoratori con 50 anni e più rientra anche la somministrazione della dose di richiamo; chi è guarito dal covid è già in possesso di green pass rafforzato valido 6 mesi: le varie tempistiche di inizio o prosecuzione della vaccinazione dopo la malattia seguono le indicazioni ministeriali

Nuove scadenze Green Pass

A tutti i cittadini dai 12 anni in su l’Ausl ricorda che dal 1 febbraio la durata del green pass passa da 9 a 6 mesi: è dunque necessario verificare la scadenza del proprio certificato verde ed eventualmente provvedere alla dose booster nelle modalità indicate sul sito www.ausl.mo.it/vaccino-covid-dose-booster