E’ ora di riaprire il PalaRegnani al pubblico scandianese (ore 18 il fischio d’inizio) e ritornare a pattinare conro un avversario sul parquet di casa dopo settimane di allenamenti solitari. Il primo ospite del nuovo anno è di primissimo livello, il VenetaLab Breganze, candidato al ritorno in prima serie dopo la retrocessione della scorsa stagione. L’andata è terminata 5-3 per i vicentini, in una giornata contrassegnata dai quattro gol del giovane argentino Ramiro Torres. “Una gara risolta negli ultimi minuti all’andata – spiega il friulano Alessandro Cortes. A Trissino è stata abbastanza combattuta in una pista non così agevole, ma abbiamo dato il massimo e lo daremo anche domani sera davanti al nostro pubblico”.

18 i gol realizzati fino a qui per Torres, contro i 10 dell’attaccante locale Dalla Valle, per il secondo miglior attacco del girone A. 44 i gol fatti contro 27 dello Scandiano e solidità difensiva di esperienza, distribuita tra capitan Costenaro e l’ex Trissino Stefano Dal Santo ed il giovane Zanfi tra i pali. Scalpitano in panchina tanti giovani come Volpe e Barbieri per una rosa sostanzialmente giovane.

Deve ritrovare la via del gol la formazione rossoblu, quella mancata in buona parte della prima parte del Campionato. Dati alla mano la difesa rossoblu è la quarto meno battuta, segno della bontà della fase difensiva che però deve essere collegata ad un attacco più incisivo. Il capocannoniere è Nicolò Busani con 8 reti ma sia Rocha sia Cortes sono saliti a 5 e 4 rispettivamente.

Fischio d’inizio alle ore 18:00 al PalaRegnani agli ordini del fischietto pugliese, Francesco De Palma, e che sarà trasmessa in diretta FISRTV http://bit.ly/hpserieA2-scaxbre a cura di Sandro Rainieri

I convocati per la gara di sabato: il numero 10 Filippo Dimone e 1 Mattia Vecchi in porta; con il numero 5 Nicolò Busani, il 6 Andrea Stefani, l’8 Alessandro Cortes, il 9 Alex Rocha, il 19 Peter Ehimi, il 29 Lorenzo Barbieri (capitano), il 75 Alessandro Uva ed il 77 Filippo Fontanesi.

L’entrata al PalaRegnani è come sempre Gratuita previa registrazione online all’indirizzo http://bit.ly/HRScandiano per riservare uno dei 250 posti circa disponibili. Obbligatorio l’ingresso con Green Pass Rafforzato. https://seatreservation.org/it/event/06f4947e-567e-4f47-b55f-1a30722088cd

SECONDA SQUADRA E SETTORE GIOVANILE

Rinviata la terza giornata per la seconda squadra in Serie B. E’ quindi rinviato al 4 marzo il derbyssimo contro la Rotellistica Scandianese. Ritornerà in pista il 12 febbraio in casa dell’Amatori Pesaro, valida per la quarta giornata, mentre il weekend intermedio ci sarà riposo per tutto il girone della Zona 3, dove in testa ci sono proprio i rossoblu.

Il settore giovanile rossoblu ritornerà in pista dal 6 febbraio con la prima gara del nuovo anno con l’Under 19 contro il Pico della Mirandola, e la prima gara in assoluto per l’Under 11 in casa del Correggio. Dal weekend successivo tutte le squadre ritorneranno a pieno carico per i campionati regionali.

I convocati: i portieri Christian Rinaldi e 69 Mattia Vaccari; il numero 2 Diego Vaccari, il 3 Iacopo Vivi, il 6 Andrea Stefani, il 7 Alessandro Uva, il 16 Gioele Ganassi, il 21 Filippo Natali, il 77 Filippo Fontanesi.

Le altre squadre del settore giovanile si stanno allenando per il ritorno in pista che è programmato per il weekend del 5 e 6 febbraio.