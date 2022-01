L’assegnazione temporanea al Comitato di Sassuolo della Croce Rossa di alcuni locali delle ex Scuole Monari, per poter traferire attrezzature, automezzi e container della Protezione Civile oltre che Casa CRI. Lo ha stabilito la Giunta del Comune di Sassuolo con delibera n°1 del 11 gennaio pubblicata all’Albo Pretorio.

“I locali e le aree oggetto del comodato gratuito – si legge nella delibera – dovranno essere rilasciati a semplice ed insindacabile richiesta del Comune di Sassuolo, nei 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta; CRI Comitato di Sassuolo si assumerà la responsabilità civile e penale per l’uso e le attività svolte all’interno delle aree oggetto del comodato d’uso; sono a carico e spese di CRI Comitato di Sassuolo, oltre agli impegni volontariamente dichiarati, eventuali interventi, delimitazioni, messa in sicurezza e/o certificazioni degli impianti, tali da assicurare l’incolumità e la salute dei frequentatori, a qualunque titolo, delle aree oggetto del comodato; all’atto della restituzione delle aree, o stato manutentivo delle stesse dovrà corrispondere a quello in cui le aree vennero consegnate fatto salvo la normale usura dovuta all’uso”.

Oggetto di comodato sono il cortile interno e la zona ingresso della scuola da via Giacomo Matteotti, composta da ingresso e un paio di stanze.