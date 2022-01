Il 31 gennaio, in occasione della Festa del Patrono di Modena, San Geminiano, resterà aperto il Punto Vaccinale in strada Minutara 1 (gli orari per il libero accesso sono disponibili alla pagina www.ausl.mo.it/vaccino-covid-libero-accesso).

Il drive through di Modena sarà chiuso, mentre saranno regolarmente in funzione gli altri drive through della provincia, che comunque sono accessibili solo su convocazione dell’Ausl.

Sempre il 31, rispetteranno il giorno di chiusura festivo anche tutti gli altri servizi distrettuali di Modena.

Rimarrà invece attivo il call center dedicato all’emergenza Coronavirus e quello per le prenotazioni delle prestazioni sanitarie che hanno valenza provinciale.