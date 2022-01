Finisce l’attesa per le dieci imprese del settore forestale che, avendo presentato domanda di sostegno a valere sul Bando GAL A.4.1.2- Qualificazione della filiera forestale, erano state ritenute ammissibili ma non finanziabili in attesa dell’approvazione della variante del PAL con la quale sono state allocate risorse aggiuntive rispetto al budget inizialmente disponibile.

Durante la seduta del 26/01, infatti, il CDA del GAL ha approvato l’aggiornamento della

graduatoria del bando A.4.1.2 – Qualificazione del sistema forestale che porta il contributo

concesso alle 16 imprese finanziate a quasi 730 mila euro a fronte di un milione e 300 mila

euro circa di investimenti complessivi.

Con queste risorse il GAL dà un’accelerazione significativa all’innovazione tecnologica nelle

piccole imprese forestali sfruttando la duttilità del Piano di Azione Locale che si dimostra uno strumento efficace per fronteggiare esigenze settoriali e contesti economici e produttivi che mutano costantemente.

La graduatoria è consultabile al link: https://www.galmodenareggio.it/bando-a-4-1-2-

graduatoria-domande/