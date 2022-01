Già prenotabili i laboratori gratuiti ‘Steam Education’ del FabLab Junior, sostenuti da Fondazione Modena e il Comune di Fiorano Modenese, dedicati a bambini dai 6 agli 11 anni, tutti alle ore 17.

Le attività, a grande richiesta, tornano in presenza presso la struttura di Casa Corsini, spazio dedicato alle nuove tecnologie e alla robotica educativa per ragazze e ragazzi, in via Statale 83 a Spezzano di Fiorano. Iscrizione obbligatoria tramite l’indirizzo mail info@casacorsini.mo.it dati i posti limitati.

Ecco il programma di febbraio 2022:

Martedì 1 ore 17.00: “Lego Wedo Dino – Realizziamo il nostro dinosauro” (9-11 anni)

Giovedì 3 ore 17.00: “Cubetto racconta storie: il viaggio di Darwin” (6-9 anni)

Martedì 8 ore 17.00: “Scratch: animiamo la scienza” (9-11 anni)

Giovedì 10 ore 17.00: “Dancing bot: costruiamo un bot danzante” (6-9 anni)

Martedì 15 ore 17.00: “Sapientino risparmio energetico: Sapientino interattivo” (9-11 anni)

Giovedì 17 ore 17.00: “Auguri luminosi: biglietto di San Valentino con circuito” (6-9 anni)

Martedì 22 ore 17.00: “Rocket in the place: costruzione di un missile” (9-11 anni)

Giovedì 24 ore 17.00: “Ozobot tra i pianeti e il Sistema Solare” (6-9 anni)