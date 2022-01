Lo spegnimento da parte dei gestori della polisportiva Saliceta San Giuliano dell’impianto di riscaldamento della palestra, utilizzata dagli studenti degli istituti Wiligelmo e del Fermi di Modena, non rispetta gli accordi con la Provincia che regolano l’utilizzo scolastico dell’impianto. Lo scrive la Provincia in una lettera agli stessi gestori, dove si chiede l’immediata riaccensione dell’impianto, frequentato da parte degli studenti dei due istituti.

A seguito dello spegnimento del riscaldamento, il Wiligelmo ha deciso di non utilizzare la palestra fino al 19 marzo, mentre il Fermi per ora sta continuando regolarmente le lezioni.

Nel frattempo, comunque, la Provincia ha già individuato e proposto al Wiligelmo una soluzione alternativa in un altro impianto, al fine di garantire, già dai prossimi giorni alle classi coinvolte, lo svolgimento di una regolare attività di educazione fisica.

Attualmente la Provincia utilizza, per le scuole superiori anche le palestre delle polisportive Sacca, Corassori e Modena est che non presentano problemi di riscaldamento.

La Provincia, infatti, per far fronte alle esigenze delle scuole superiori modenesi in costante crescita in questi anni, deve ricorrere a palestre esterne, a integrazione dei quelle in dotazione negli istituti.