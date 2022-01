Torna sabato prossimo, 29 gennaio, l’appuntamento con la rassegna “Leggiamoci: libri, vita e storie”, con un incontro organizzato in collaborazione dell’Associazione “Gian Paolo Biasin”. A partire dalle ore 17, in Biblioteca N. Cionini: Marcello Fois, in dialogo con lo scrittore Roberto Valentini, presenterà “L’invenzione degli italiani. Dove ci porta Cuore” (Einaudi, 2021)

L’invenzione degli italiani. Dove ci porta “Cuore”: Cuore di Edmondo De Amicis è stato uno dei libri più letti e più criticati della nostra letteratura. Ma è davvero un libro buonista, come più volte è stato definito? Se anche lo fosse non ci sarebbe nulla di male, anzi. Si tratta infatti dell’unico classico italiano che non sia scaturito da esigenze prettamente letterarie ma da un impegno etico preciso: De Amicis ha inventato gli italiani, ha espresso le possibili coordinate di un popolo nel caos di differenze apparentemente irreconciliabile. E lo ha fatto perché credeva in un modello di società utopistico fino al punto di pensare che si è felici solo a patto di essere felici di quello che si è.

Marcello Fois nato a Nuoro nel 1960 e si è laureato nel 1986 in italianistica presso l’Università di Bologna, dove attualmente risiede. Oltre che alla narrativa, si è dedicato anche alla stesura di sceneggiature televisive e cinematografiche. Ha pubblicato, tra gli altri, con Einaudi, Frassinelli, Marcos y Marcos, Guanda, Minimum Fax.

Roberto Valentini vive e lavora a Sassuolo. Ha pubblicato con Incontri Editrice, Todaro, Flaccovio.

L’accesso è gratuito, con obbligo di esibizione del green pass rafforzato e di indossare una mascherina FFP2. Raccomandata la prenotazione, via mail o telefono: biblioteca@comune.sassuolo.mo.it | 0536880813.