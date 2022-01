Un nuovo assessore entra a far parte della Giunta di Casalgrande: è l’avvocato Valeria Amarossi, che entra nella squadra di governo del sindaco Giuseppe Daviddi con le deleghe a Sport, Tributi e Relazioni Internazionali. Nata a Sassuolo nel 1976, Valeria Amarossi è laureata all’Università di Modena in diritto bancario, con una tesi sulle Fondazioni Bancarie seguita dal professor Sido Bonfatti.

Avvocato iscritto all’ordine di Milano, Amarossi è socio fondatore del proprio studio legale ‘Atp – International Law Firm’, che si occupa di tutte le materie del diritto nazionale ed internazionale, in particolare nel campo dello sport business e nel settore arte e cultura. Amarossi ha fatto parte della compagine societaria e del consiglio di amministrazione del Santarcangelo Calcio nelle stagioni 2015 – 2016 e 2016 – 2017. Tifosa del Milan, è dirigente della Pallacanestro Scandiano e consigliere di Assodilettanti, associazione per la tutela degli sportivi dilettanti. “Voglio ringraziare dichiara il neo assessore Amarossi – l’attuale amministrazione comunale per la fiducia accordata, che spero di poter ricambiare mettendo a disposizione della cittadinanza le mie competenze personali e professionali”.

“Auguro un buon lavoro a tutta la Giunta e al neo assessore – dichiara il sindaco Giuseppe Daviddi – che sono certo porterà un valore aggiunto e nuove competenze all’interno dell’amministrazione”.