Nella giornata di ieri, grazie all’attività svolta da personale della Questura di Reggio Emilia, nel corso di un programmato servizio di controllo agli avventori presso gli esercizi pubblici presenti in provincia, è stata disposta la chiusura per giorni 10 dell’esercizio pubblico denominato Bar Civico 76H di Reggio Emilia.

“Grazie anche ai numerosi e diversi controlli effettuati nei giorni precedenti – spiega una nota della Questura – si è potuto rilevare come il predetto bar fosse ormai divenuto luogo di assembramento e punto di ritrovo di persone con diversi precedenti di polizia.

Nonostante fosse già stato oggetto di due provvedimento di chiusura temporanea da parte della stessa locale Questura in anni precedenti, è ancora una volta emersa la frequentazione del bar da parte di diversi soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per questa ragione, all’esito dei diversi controlli, è stata disposta la chiusura per 10 giorni dell’esercizio pubblico”.