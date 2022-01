Nella serata di ieri, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola ha tratto in arresto un uomo di 65 anni per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti sono intervenuti presso un esercizio pubblico in strada Romana Sud, su segnalazione di un dipendente, in quanto un cliente si rifiutava di rispettare le norme anti-covid.

L’uomo alla vista degli operatori ha tenuto un comportamento molesto e minaccioso, avvicinandosi più volte con fare aggressivo e opponendo resistenza nei confronti degli agenti.

Accompagnato in Commissariato, durante il tragitto, ha continuato la sua condotta violenta, sferrando numerosi calci contro i finestrini dell’autovettura di servizio e colpendo con una gomitata uno degli agenti.