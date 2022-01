187.500 euro, i fondi destinati a Mirandola per la manutenzione di strade, marciapiedi e per il miglioramento dell’arredo urbano. Si tratta di un importo previsto nella Legge di Bilancio 2022, con la quale sono stati stanziati 300 milioni per tutta la penisola – per la provincia di Modena previsti, già dal 2022, 2.130.000 euro, mentre nel 2023 i restanti 1.065.000 euro.

È l’Assessore al Bilancio del Comune di Mirandola Roberto Lodi a rendere noto lo stanziamento che interesserà la città dei Pico per i prossimi due anni: “Ne arriveranno già 125.000 quest’anno e 62.500 per il 2023. Mirandola è uno dei comuni della provincia di Modena nella fascia alta della graduatoria (quinto su 47 Comuni), davanti a realtà importanti come Sassuolo e Vignola”, ha sottolineato, ringraziando per il lavoro svolto anche i deputati della Lega locali, per l’importante risultato ottenuto in sede di discussione della Legge di Bilancio per il territorio di Mirandola e, in generale, per la provincia di Modena.

“Si tratta di fondi che saranno subito disponibili – ha quindi specificato l’Assessore Lodi – in quanto il decreto attuativo è stato emanato in sole due settimane. Ciò per permettere agli enti locali la programmazione e di intervenire in tempi rapidi. Il decreto definisce la ripartizione delle risorse tra i vari Comuni in base al numero di abitanti, e Mirandola, rispetto ai suoi 24.122, ha ottenuto un ottimo risultato. Quasi 200mila euro in due anni per la viabilità e la sicurezza della nostra città. Risorse importanti che l’Amministrazione è pronta ad utilizzare subito, grazie alla messa in campo – conclude l’assessore Lodi – di progetti concreti e chiari come quelli che hanno meritato il finanziamento con i fondi PNRR per 5 milioni di euro.”