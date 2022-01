Nessun incendio al liceo Righi di Bologna, questa mattina evacuato in seguito all’attivazione dell’impianto antincendio nel seminterrato. L’antincendio, che entra in funzione automaticamente nel momento in cui rileva del fumo, è scattato in concomitanza di lavori commissionati dalla scuola a tecnici esterni all’interno dell’archivio, poco dopo le 8, appena suonata la campanella di inizio lezioni.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli studenti sono stati fatti subito uscire in via precauzionale. Le cause sono ancora in fase di accertamento. L’impianto antincendio verrà ricaricato e domani la scuola potrà riprendere le attività didattiche.