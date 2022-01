Prende il via giovedì 27 gennaio un ciclo di quattro incontri on line dedicati alle opportunità che il programma Erasmus+ offre al mondo della scuola. Destinatari dell’iniziativa promossa da Europe Direct, Agenzia nazionale Erasmus, Multicentro educativo Sergio Neri e Rete Eurodesk Italia, sono gli insegnanti e i dirigenti didattici di scuola d’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. L’obiettivo è fornire loro indicazioni pratiche e concrete sulle procedure da seguire per candidare un progetto, oltre che dare visibilità ai progetti realizzati dalle scuole del territorio.

Il programma Erasmus + 2021-2027 pone infatti un forte accento sull’inclusione sociale, sulla transizione verde e digitale e sulla promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica; sostiene le priorità e le attività stabilite nello spazio europeo dell’istruzione, nel piano d’azione per l’istruzione digitale e nella nuova agenda per le competenze per l’Europa.

Giovedì 27 gennaio, nell’anno che l’Europa ha dedicato ai giovani, a introdurre il corso, sarà l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi che illustrerà i progetti di mobilità individuale e i progetti di accreditamento attraverso l’Agenzia nazionale Erasmus +.

Tutti gli incontri si svolgono il giovedì dalle 15 alle 17; il secondo appuntamento, in programma il 3 febbraio, sarà dedicato in particolare ai progetti di cooperazione (i partenariati di cooperazione e i partenariati su piccola scala) dell’Agenzia nazionale Erasmus +. Il 10 febbraio Elisabetta Olivastri e Giuseppe Caruso del Centro Europe Direct, Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali illustreranno le tecniche di progettazione: formulari, monitoraggio, valutazione, disseminazione; infine, il 17 febbraio, saranno le scuole del territorio a presentare i loro progetti.

Gli incontri si svolgeranno a distanza su Google Meet e per partecipare occorre iscriversi attraverso il sito di Memo Multicentro Educativo Modena Sergio Neri, cliccando su area MyMemo.

Per informazioni si può contattare Europe Direct – Comune di Modena Punto locale Eurodesk Tel. 059 2032602 (europedirect@comune.modena.it) lunedì e giovedì 9-13 e 14-18; martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13.