Dal primo febbraio, in tutti i Comuni della Provincia di Modena gestiti da Hera, i “rifiuti di imballaggio in metallo” – oltre alle lattine, per citare i più comuni, barattoli e scatolette per alimenti e cibo per animali, tappi in metallo, vaschette e pellicole per alimenti anche in alluminio, bombolette spray esaurite – dovranno essere conferiti esclusivamente nei contenitori destinati alla raccolta degli imballaggi in plastica, e non più in quelli destinati al vetro.

Questa modifica ha l’obiettivo di realizzare una raccolta dedicata esclusivamente al vetro, così da migliorare l’efficacia della separazione di questo materiale: infatti, raccoglierlo assieme ad altre frazioni può facilmente produrre impurità nel processo di selezione, con cocci o frammenti che si mischiano agli altri rifiuti.

Per cittadini e imprese si tratta di un cambiamento minimo nella gestione dei rifiuti che, in sintesi, passa dalla raccolta vetro/lattine alla raccolta plastica/lattine. Per agevolare le persone nell’abituarsi a questa novità, su tutti i contenitori del vetro è in corso la sostituzione delle etichette che riportano le corrette istruzioni di conferimento.

Per maggiori informazioni o segnalazioni, è possibile utilizzare i canali di contatto messi a disposizione da Hera, come il Rifiutologo, app gratuita e disponibile per i dispositivi Apple e Android scaricabile su www.ilrifiutologo.it e oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon, o il Servizio Clienti 800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le attività (numeri verdi gratuiti attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).