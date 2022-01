Seicento alberi, di cui 230 ad alto fusto, e 2500 arbusti trasformeranno 15 chilometri di Ciclovia del Sole regalando a questo tracciato una nuova valenza territoriale ed ambientale. Il progetto definitivo di qualificazione a corridoio verde della Ciclovia del Sole è stato approvato con atto del sindaco metropolitano Matteo Lepore nell’ultima seduta dell’esecutivo di Palazzo Malvezzi: un finanziamento di circa 500 mila euro che coprirà tutte le successive fasi di progettazione e realizzazione, nonché i primi 7 anni di manutenzione dei nuovi impianti a verde.

Il progetto è tra i cinque presentati dalla Città metropolitana al bando per la forestazione urbana 2021 finanziati dal Ministero della Transizione Ecologica.

Gli interventi di forestazione previsti coinvolgono 15 chilometri di tracciato per una superficie totale di 14 ettari, le aree dove si prevede la messa a dimora delle nuove piante (circa 4,5 ettari) ricadono in particolare nelle proprietà di Reti Ferroviarie Italiane e dei comuni di Crevalcore, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese.

La scelta delle specie da piantare è ricaduta tra quelle autoctone con la volontà di ottenere anche una diversa colorazione nell’alternarsi delle stagioni: il ciliegio selvatico, il prugnolo, oltre ad aceri, frassini e pioppi, questi ultimi anche con funzione simbolica di segnalamento nei punti di sosta, il nocciolo e il sanguinello dalla classica colorazione rossa.

Il privilegio verso le specie autoctone nasce dalla volontà di rimanere in armonia con il luogo, promuovendone riconoscibilità e senso di appartenenza anche come biglietto da visita per il turismo ed il cicloturismo, nel rispetto dell’ecosistema della rigogliosa vegetazione già esistente, valorizzandola e preservandola.

La finalità del progetto nel suo complesso è connotare la Ciclovia come nuova infrastruttura verde, centrando contemporaneamente una molteplicità di obiettivi ecologico-ambientali, paesaggistici e turistici attraverso l’arricchimento quali-quantitativo della vegetazione.