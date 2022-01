Reggio Emilia non dimentica Kobe e Gianna Bryant, il grande campione di basket della Nba e la sua giovanissima figlia, anch’essa cestista, scomparsi due anni fa, il 26 gennaio, in un tragico incidente in elicottero negli Stati Uniti.

Per il forte legame che univa Kobe Bryant a Reggio Emilia, dove trascorse alcuni anni della sua infanzia giocando nelle Giovanili della Pallacanestro Reggiana – stagioni 1989-90 e 1990-91 – quando il padre Joe era giocatore professionista nella prima squadra, il Comune della città emiliana ha dedicato, primo nel mondo, lo spazio antistante il Palasport cittadino, riqualificato e trasformato in piazza, intitolandolo – lo scorso anno, in occasione del primo anniversario della scomparsa – Largo Kobe e Gianna Bryant.

Quest’anno, il sindaco Luca Vecchi, a nome della città, ha donato un mazzo di fiori, posto sulla targa di intitolazione installata nella piazza. Fiori gialli e viola, i colori del Los Angeles Lakers, dove Kobe militò per 20 anni.

Stasera, inoltre, la fontana del teatro Municipale Valli e i Ponti di Santiago Calatrava, a Reggio Emilia, saranno illuminati degli stessi colori.

In Largo Kobe e Gianna Bryant è visitabile la mostra fotografica en plein air “Reggiano Forever”, con maxi immagini dedicate a momenti di sport e vita di Kobe Bryant a Reggio Emilia, realizzata dalla Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia in collaborazione con ‘Sdt-Scuola di Tifo’, nell’ambito del progetto ‘Sport For Change’ dalla Regione Emilia-Romagna.

La mostra è dotata di Qr Code da cui si possono ascoltare narrazioni della vita del campione, grazie alle voci del videomaker e conduttore radiofonico di Radio Deejay Gianluca Gazzoli, di Andrea Menozzi e Mauro Cantarella che furono allenatori di Kobe, dell’attrice Eleonora Giovanardi, di Max Collini voce degli Offlaga Disco Pax e di Spartiti. I testi sono stati curati da Raffaele Ferraro, fondatore della celebre pagina facebook dedicata al mondo del basket, ‘La Giornata Tipo’. La regia podcast è di Giacomo Iotti.

Stamattina una scolaresca della Filippo Re ha fatto visita a largo Kobe e Gianna Bryant ed ha visitato/ascoltato la mostra.