“Abbiamo aspettato 85 giorni prima di ricevere una risposta dal Signor Sindaco sulla questione del Piano Sosta generale e della situazione a dir poco caotica in Piazza Martiri Partigiani. E la risposta che è arrivata in Consiglio Comunale è che “Non è stata data comunicazione perché nulla è variato rispetto al piano sosta applicato dall’Amministrazione precedente che non ha fatto nulla nei cinque anni precedenti”.

Dare una risposta del genere ai cittadini, dei quali siamo portavoce, non risolve il problema del caos né del disservizio evidente e tangibile a tutti. I residenti non hanno riferimenti, i cartelli sono sbagliati, i bravi cittadini si arrangiano “andando a buon senso” (hanno pagato la tariffa del parcheggio senza chiare indicazioni). Chi ne giova da questa situazione sono i “furbi” che continuano a parcheggiare senza apporre “lo scontrino”, negli spazi pedonali, negli spazi dedicati alle motociclette e biciclette. Nulla valgono le rimostranze fatte e dette agli uffici competenti e sui social (ben visibili a tutti, e unico luogo nel quale il primo cittadino pare rispondere, talvolta in malo modo).

Anche la situazione del mercato cittadino pare incontrollata, e a fronte di questa categoria che ha cercato di capire e comprendere le dinamiche di riqualificazione, che ha pazientemente aspettato decisioni che hanno tardato ad arrivare a causa delle dinamiche pandemiche occorre rimboccarsi le maniche.

La piazza sta diventando un non luogo, una terra di nessuno anche a causa della gestione affannosa della piazza, eppure come abbiamo avuto modo di dire ormai IN MILLE MODI E IN MILLE SEDI, e come i cittadini vedono, è bella e varrebbe la pena di valorizzarla. Vedremo noi di attivarci con l’aiuto dei cittadini che ne avranno voglia di animarla, renderla fruibile presentando progetti ad hoc.

Il silenzio è segno di non aver il polso della situazione, ma d’altronde è quello che “si sente” in questi giorni in merito alla crisi dalla giunta”.

(Serena Lenzotti, consigliera PD Sassuolo)