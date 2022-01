Un webinar per spiegare tutte le novità fiscali della Legge di Bilancio. Mercoledì 26 gennaio, dalle 18 alle 19.30, gli esperti Lapam Confartigianato propongono un appuntamento online dedicato alle imprese. La Legge di Bilancio per il 2022 contiene infatti numerose novità sul fronte fiscale. In particolare la riforma dell’Irpef, con la riduzione da 5 a 4 aliquote e l’esclusione dall’Irap delle imprese individuali e dei lavoratori autonomi.

Ma non è tutto. La manovra accoglie alcune delle richieste avanzate da Lapam Confartigianato sul fronte dei bonus fiscali concessi per la ristrutturazione e per l’efficientamento energetico degli edifici, proroga i crediti d’imposta ‘transizione 4.0’ e rinvia al 2023 sugar e plastic tax. Tra le altre cose notevoli, l’ampliamento a 180 giorni per le cartelle esattoriali notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

Per illustrare i principali aspetti della manovra e per offrire alcune indicazioni sulle novità introdotte dall’assegno unico universale, Lapam ha dunque organizzato questo evento gratuito, a cui occorre però registrarsi sul sito www.lapam.eu. Interverranno Enzo Fanì, responsabile Area Fiscale Lapam; Massimo Benedetti, consulente Area Fiscale Lapam; Gianluca Levratti, responsabile Inapa, Servizi alla persona.