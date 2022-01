Si è reso responsabile di gravi violenze sulla persona e per questo motivo era stato spiccato un ordine di cattura internazionale proveniente dalla Spagna, Paese nel quale il latitante deve ancora scontare due anni e mezzo di carcere. Protagonista un 55enne originario della provincia di Reggio Emilia, intercettato e fermato dalla Polizia di Stato su di un’auto sulla quale viaggiava in compagnia di un amico.

I due circolavano lungo l’ex strada statale nel capoluogo del comprensorio ceramico, quando una pattuglia del distaccamento di Polizia Stradale di Castelnovo ne’ Monti li ha intercettati, seguiti e soltanto in un secondo momento fermati.

Insospettiti dal loro comportamento, agli agenti è bastato davvero poco per svolgere i dovuti accertamenti e capirne il motivo: a carico del 55enne che viaggiava da passeggero era stato spiccato un mandato di arresto internazionale per gravi violenze sulla persona.

Lo stesso si trovava nel 2016 a Tenerife, quando per motivi futili colpì violentemente la compagna al volto causandole lesioni gravissime, tanto da farle rischiare la vita. Da qui la condanna che è ormai passata in giudicato con obbligo di scontare i rimanenti due anni e mezzo in carcere. Ora l’uomo è stato associato alla Casa circondariale di Reggio Emilia, in attesa dell’eventuale richiesta di estradizione da parte delle autorità spagnole.