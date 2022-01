Cielo sereno sui rilievi, nuvoloso per strati bassi e banchi di nebbia sulle zone di pianura con tendenza a schiarite durante la mattina in particolare sul settore centro-orientale. Nuova formazione di nebbia dopo il tramonto sulle zone di pianura e lungo la fascia costiera. Temperature minime in aumento con valori prossimi a zero gradi, localmente inferiori nelle aree extra-urbane. Massime senza variazioni significative con valori attorno a 5/7 gradi. Venti deboli in prevalenza occidentali. Mare inizialmente mosso con moto ondoso in rapida attenuazione.

(Arpae)