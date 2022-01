Domani, martedì 25 gennaio, al De André di Casalgrande grande appuntamento con il teatro: Monica Guerritore porta in scena come regista e come attrice protagonista l’opera di Bertolt Brecht “L’anima buona di Sezuan”.

Essendo stato rinviato lo spettacolo degli Oblivion (previsto per il 15 gennaio e che verrà recuperato venerdì 25 febbraio), questo della Guerritore è il primo appuntamento del 2022 per gli abbonati della stagione di prosa.

Biglietti ancora disponibili: 0522/1880040 – info@teatrodeandre.it – www.teatrodeandre.it