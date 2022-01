La Squadra Volante ha tratto in arresto un ragazzo di 20 anni, residente a Modena, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti transitando in zona Villagio Zeta, hanno notato un’autovettura in sosta in via Ariete, a bordo della quale vi era il giovane, e hanno deciso di effettuare un controllo di Polizia. Da subito il ragazzo ha mostrato segni di nervosismo e ha fornito spiegazioni vaghe e contrastanti circa la sua presenza in quel luogo.

Gli operatori, insospettiti dall’atteggiamento tenuto dal ragazzo e dall’odore di hashish che permeava l’abitacolo, hanno proceduto alla perquisizione dell’autovettura. All’interno di una borsa portascarpe sono stati rinvenuti quattro cilindri avvolti da una velina contenenti, come accertato da successiva prova narcotest, sostanza stupefacente del tipo hashish. Addosso nascondeva all’altezza della cintura altra sostanza del medesimo tipo e in una tasca del giubbotto la somma di 4.340 euro in contanti, suddivisa in tre mazzette legate da un elastico. A suo carico sono stati sequestrati complessivi 473,62 grammi di hashish, il denaro ed il telefono cellulare.