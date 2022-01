2.000 terze dosi ancora disponibili, prenotabili presso i consueti canali, il 27 e 28 gennaio presso l’Hub Cicogna a San Lazzaro di Savena. Un’occasione in più per tutti coloro che a partire dal 1 febbraio avranno il Green Pass in scadenza o dovranno ottemperare all’obbligo vaccinale previsto per gli over 50.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013