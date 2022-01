Cielo sereno sui rilievi e collina, nuvoloso per strati di nubi basse e nebbia sulle zone di pianura e fascia costiera in parziale sollevamento nelle ore centrali della giornata. Gelate al primo mattino in pianura e nelle valli. Temperature pressoché stazionarie le minime con valori attorno -2/-3 gradi nelle zone di pianura e attorno a zero gradi sulla fascia costiera, collina e nei grandi centri urbani. In lieve locale flessione le massime con valori compresi tra 4 e 8 gradi. Venti deboli variabili al mattino tendenti a divenire orientali dal pomeriggio con intensità moderata lungo la fascia costiera. Mare poco mosso con moto ondoso in graduale aumento sino a divenire localmente molto mosso.

(Arpae)