Si svolgerà mercoledì prossimo, 26 gennaio a partire dalle ore 21 al secondo piano della Biblioteca N. Cionini, “La scrittura o la vita”: un’iniziativa a cura di Maria Antonia Bertoni e dell’Associazione Artemisia, organizzata in occasione del Giorno della Memoria.

Un percorso di testi, immagini e riflessioni attraverso l’opera di Jorge Semprùn, Edith Bruck e altri autori, che hanno tenacemente prestato la loro voce per narrare la propria tragica esperienza. “La scrittura o la vita” nasce per non dimenticare i grandi intellettuali che passarono dal lager e ne rimasero segnati per sempre, fino a morirne, privando la comunità umana della loro esistenza, ma non dello splendore delle loro idee.

Accesso gratuito con esibizione di green pass rafforzato, fino alla capienza consentita. Obbligo di indossare una mascherina FFP2 durante l’incontro. Prenotazione consigliata, via email o telefono: Tel. 0536/880813; e-mail: biblioteca@comune.sassuolo.mo.it