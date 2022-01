La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì 24 gennaio sulla Sp 107, nei pressi del centro abitato di Baiso, per un tratto di circa 300 metri si viaggerà a senso unico alternato regolato da semaforo con limite di velocità a 30 km all’ora.

I provvedimenti si sono resi necessari per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di ripristino delle gabbionate e delle scarpate di monte e di valle che presentano dei cedimenti. I lavori saranno effettuati dal Consorzio Corma nell’ambito dell’appalto per gli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Sud con servizio di pronto intervento.