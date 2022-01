Sono state consegnati questo pomeriggio, al Teatro Fabrizio De André, gli attestati conclusivi della parte formativa del progetto “A scuola scopro il bello di Casalgrande”: l’iniziativa ha visto premiati i bambini e ragazzi coinvolti nel percorso, voluto da ProLoco con il Comune e l’Istituto comprensivo di Casalgrande, pensato per valorizzare le bellezze storiche e artistiche locali.

Sono stati 32 gli studenti e gli alunni coinvolti in questa iniziativa: al termine del percorso formativo, è stato oggi consegnato loro l’attestato che ne ufficializza il ruolo di ‘Guide Young’ del territorio di Casalgrande. Gli attestati sono stati consegnati dal Presidente della ProLoco Massimo Villano, che ha invitato tutte le componenti del territorio di Casalgrande a sostenere questo percorso di valorizzazione locale. Insieme a Villano, l’assessore alla scuola Laura Farina (che ha sottolineato l’importanza dell’educazione al bello artistico e paesaggistico per i ragazzi), l’assessore alle manifestazioni Daniele Benassi (che ha ringraziato Pro Loco per l’importante sforzo organizzativo messo in campo).

Erano presenti anche il coordinatore scolastico Andrea Zanni, che ha sottolineato l’importanza del progetto anche sotto il profilo dell’educazione civica; la Vicepreside Monica Vezzani, che ha sottolineato l’importanza delle esperienze pratiche nel percorso di apprendimento; e il presidente del Consiglio Marco Cassinadri, che ha ringraziato i nuovi ‘ambasciatori’ del territorio casalgrandese per il loro essersi messi in gioco in questo progetto.