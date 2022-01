Incontri, visite e momenti di riflessione. Sono il cuore del programma culturale della sinagoga di Reggio Emilia fra gennaio e febbraio 2022, una serie di attività proposte di Istoreco attorno ad una data cardine come il Giorno della Memoria, la giornata internazionale dedicata alle vittime della Shoah. Il Giorno della Memoria cade il 27 gennaio, il giorno in cui nel 1945 l’esercito sovietico dell’Armata Rossa entrò ad Auschwitz, scelto come momento simbolo di quanto accaduto.

Il programma prevede sei appuntamenti dal 23 gennaio al 6 febbraio, in tutte le occasioni sarà necessario avere il Green Pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) e indossare mascherine FFP2. I posti sono limitati, per prenotare scrivere a sinagoga@istoreco.re.it.

DOMENICA 23 GENNAIO

ore 15.00 – 20.00 – Apertura sinagoga e mostra

ore 17.00 Inaugurazione mostra “Sulle spalle dei giganti altrove è l’unico posto possibile” con Vincenzo Baldini, pittore e autore della mostra.

ore 17.30 Conferenza “Il dramma dei profughi: Evian 1938”. Elisabetta Del Monte, Istoreco, dialoga con Monica Barlettai, Istoreco.

Evento in collaborazione con Iscos Emilia-Romagna

GIOVEDÌ 27 GENNAIO Giorno della Memoria

ore 11.00 – 15.00

Apertura sinagoga e mostra

SABATO 29 GENNAIO

ore 18.30 – 20.00

Visita guidata alla mostra “Sulle spalle dei giganti – altrove è l’unico posto possibile” con Vincenzo Baldini, pittore e autore della mostra.

DOMENICA 30 GENNAIO

ore 15.00 – 20.00 Apertura sinagoga e mostra

ore 17.30 Racconto “Il salvataggio di mio padre Sauro Salomon Rottenstreich”. Matthias Durchfeld, Istoreco, dialoga con Siva Rottenstreich, figlia di Sauro Salomon Rottenstreich.

SABATO 5 FEBBRAIO

ore 18.30 – 20.00 Conferenza presentazione della mostra “Oltre il ghetto. Dentro&Fuori” visitabile al MEIS Ferrara fino al 15 maggio, con Sharon Reichel, MEIS Ferrara, curatrice della mostra.

Evento in collaborazione con il MEIS di Ferrara.

DOMENICA 6 FEBBRAIO

ore 15.00 – 20.00 Apertura sinagoga e mostra

ore 17.30 Presentazione libro “I Giusti in Emilia Romagna: un libro, una mostra”. Viviana Saccani, Istoreco, dialoga con Francesca Panozzo, Museo Ebraico Bologna.

Evento in collaborazione con il Museo Ebraico di Bologna.