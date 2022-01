La produzione dello spettacolo “Elenganzissima”, di e con Drusilla Foer, informa che per un caso di positività al Covid nella compagnia, è costretta a rinviare alcune repliche, compresa quella in programma domani, sabato 22 gennaio, al Teatro Comunale di Carpi, che sarà recuperata sabato 12 febbraio. I biglietti acquistati rimangono validi anche per la nuova data.



