Sereno o poco nuvoloso, con formazione di gelate nelle prime ore del mattino. Possibilità di foschie nelle pianure adiacenti al Po, in sollevamento durante il corso della mattinata. Temperature minime in diminuzione con valori fra -1/-2 gradi delle pianure interne e 0 / 2 gradi delle aree costiere; nelle zone di aperta campagna si potranno raggiungere anche valori inferiori. Massime stazionarie o in lieve aumento con valori intorno a 6 / 7 gradi. Venti deboli in prevalenza dai quadranti occidentali. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo ma con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)