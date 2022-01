La Direzione dell’Azienda USL invita i cittadini che hanno problemi con l’emissione del Green Pass a non rivolgersi o telefonare ai medici di medicina generale, impegnati nell’assistenza alle persone malate.

La certificazione verde Covid-19 (Green Pass) è un documento in formato digitale e stampabile, emesso dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code (codice a barre) per verificarne autenticità e validità, che viene generata dal Ministero una volta ricevuti dall’Azienda Sanitaria i certificati di fine isolamento, fine quarantena o di guarigione dal COVID.

In caso di problemi ci sono due riferimenti: il numero del Ministero 1500 o un modulo da compilare sul sito dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it, tra le news che scorrono, dal titolo Certificazione verde Covid 19. I moduli compilati vengono gestiti da operatori dell’Azienda che cercano di individuare il problema, consentendo così il rilascio del Green Pass.

Un ulteriore invito rivolto ai cittadini è quello di non rivolgersi ai medici di medicina generale o ai pediatri di libera scelta per chiedere l’appuntamento per il tampone di chiusura dell’isolamento o della quarantena. I medici di medicina generale infatti possono fissare l’appuntamento per il tampone alle persone sintomatiche per l’eventuale apertura di isolamenti o quarantene, mentre l’appuntamento per i tamponi successivi al primo arriva via sms dall’Azienda USL.

La collaborazione dei cittadini, che ringraziamo per il senso di responsabilità dimostrato anche dall’alta adesione alla vaccinazione, aiuta tutto il sistema sanitario, sotto pressione da due anni, a lavorare in modo più rapido ed efficiente.