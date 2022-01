Nel corso dei controlli coordinati dalla Questura per contrastare il disagio giovanile, gli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia, nel pomeriggio di mercoledì 19 gennaio, hanno fermato e denunciato un giovane trovato in viale Monte San Michele con una tracolla contenete un grosso coltello da cucina.

I fatti sono avvenuti poco dopo le 15, quando una pattuglia in borghese della Polizia locale ha individuato un gruppo di giovani che stazionava lungo il viale. Durante le operazioni di identificazione, gli agenti hanno notato nelle vicinanze una borsa in apparente stato di abbandono in cui è stato rinvenuto un grosso coltello da cucina. Alle domande degli agenti, i ragazzi hanno dichiarato di non aver nulla a che fare con la borsa, ma da un controllo successivo delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza è emerso che il suo proprietario faceva parte proprio del gruppo fermato

Il giovane, un 21enne residente in città, è stato raggiunto all’interno della propria abitazione ed è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.