Da lunedì 24 gennaio partiranno i lavori di riqualificazione della rete acquedottistica a Formigine.

L’intervento, il cui importo stimato è di 70 mila euro ed è finalizzato al rinnovo e al miglioramento in modo significativo dell’impiantistica del sistema delle reti locali, prevede la posa di una nuova condotta di 20 cm di diametro in via Trento e Trieste nel tratto compreso fra via San Pietro e via Schedoni. Successivamente i lavori di rinnovo proseguiranno fino a via Giotto del Bondone passando dalle vie Schedoni e Sassuolo; contestualmente saranno rinnovati anche gli allacciamenti (per il tratto di competenza.

Le utenze interessate dai lavori saranno avvisate entro oggi dagli operatori Hera tramite volantinaggio. Il primo stralcio dei lavori, che avrà una durata di circa 20 giorni (salvo imprevisti), si inserisce nel progetto dell’Amministrazione comunale, che contestualmente rinnoverà la pavimentazione e gli arredi urbani. Per permettere di eseguire le operazioni in sicurezza sarà interrotto il traffico veicolare nel tratto interessato dalle opere di scavo, garantendo gli accessi ai residenti e ai mezzi di soccorso. Durante le fasi di lavorazione saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio, mentre per quelle più durature le utenze interessate saranno puntualmente avvertite, oltre che tramite volantinaggio, anche attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua . da sms sul cellulare: chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o modificare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.

L’azienda si scusa per i disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.