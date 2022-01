Il sindaco Michele Goldoni e l’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Marchetti, 72 anni, che dal maggio 2019 all’agosto 2020 era stato assessore al Bilancio e si era speso con generosità e passione per la sua comunità. Conosciuto e apprezzato consulente del lavoro, titolare di uno studio professionale, per anni attivo nel volontariato cittadino, Marchetti lascia la moglie e due figli. Alla famiglia le più sentite condoglianze del Comune.



