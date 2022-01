Le Guardie ecologiche di Legambiente Reggio Emilia hanno segnalato a settembre dello scorso anno al Comune di Cavriago la presenza di un abbandono di rifiuti in via dei Parti Vecchi a pochi metri dalla strada nei pressi dell’antenna per la telefonia mobile a ridosso della ferrovia che da Cavriago porta a Corte Tegge, composto da onduline di cemento, rifiuti domestici, un boiler, teli e tubi di plastica e materiale edile.

Pur avendo risegnalato questa situazione pochi giorni fa è sconfortante constatare come i rifiuti non siano stati rimossi, vanificando il lavoro dei volontari che vigilano sul territorio gratuitamente. Chiediamo al Comune di attivarsi quanto prima per la bonifica dell’area e per la chiusura della stessa, già negli scorsi anni interessata da fenomeni di questo tipo.