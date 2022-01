UniCredit è stata riconosciuta Top Employer anche nel 2022 e per il sesto anno consecutivo, grazie al suo straordinario impegno improntato al benessere dei propri dipendenti, mediante l’offerta di un ambiente di lavoro innovativo, gratificante e inclusivo.

Ogni anno, la ricerca annuale condotta da Top Employers Institute certifica a livello europeo le aziende che si sono prefisse l’obiettivo di porre, attraverso le proprie politiche di risorse umane, le persone al primo posto. La certificazione locale è stata ottenuta in sei Paesi del Gruppo UniCredit: Austria, Bulgaria, Germania, Ungheria, Italia e Russia.

La certificazione Top Employer viene rilasciata dopo un lungo processo di analisi e valutazione in cui vengono analizzate e valutate le politiche e le strategie HR aziendali in sei macroaree in ambito risorse umane, che comprendono venti categorie, tra cui: People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being e Diversity & Inclusion.

Andrea Orcel, Amministratore Delegato di UniCredit, ha così commentato la certificazione ottenuta: “Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento e del significato che ha per UniCredit come azienda attrattiva in cui lavorare. Le nostre persone sono l’elemento imprescindibile del business, poiché ci permettono di operare con successo, di servire i nostri clienti e di generare un impatto positivo sulle nostre comunità. La creazione di un ambiente di lavoro che le supporti, mettendole allo stesso tempo alla prova, garantisce che le persone di UniCredit siano unite nel perseguire una comune ambizione e diano il massimo in tutto ciò che fanno. Possiamo e dovremo fare sempre di più e questo riconoscimento dimostra che partiamo da basi estremamente solide.”

In linea con UniCredit Unlocked, il nuovo piano industriale di UniCredit, la Banca investirà nell’evoluzione digitale del gruppo con l’obiettivo di diventare una vera banca digitale, continuando a trattenere e valorizzare i migliori talenti ed esperti digitali e attirandone di nuovi.