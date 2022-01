Nuvolosità irregolare di tipo stratificato in prevalenza sul settore orientale con possibilità di deboli nevicate sui rilievi orientali fino a quote collinari. Progressiva attenuazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Temperature minime in diminuzione, comprese tra 0 e -2 gradi sulle pianure, localmente inferiori in aperta campagna; intorno a 1/2 gradi lungo la fascia costiera; massime quasi stazionarie tra 5 e 8 gradi. Venti deboli, prevalenti da nord-est con locali rinforzi sul mare. Mare al mattino mosso sotto costa e molto mosso al largo, con progressiva attenuazione del moto ondoso dal pomeriggio.

(Arpae)