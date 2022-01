Questa mattina, il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, ha fatto visita a Vito Barbolini, che oggi festeggia 101 anni, per porgergli gli auguri a nome di tutta la comunità fioranese. Il signor Vito ha accolto il sindaco in un ufficio dell’azienda di famiglia

Nato il 20 gennaio del 1921, Barbolini ha trascorso tutta la sua vita a Fiorano Modenese, lavorando prima come agricoltore e poi come allevatore.

A 19 anni è partito per il servizio militare come guardia di frontiera a Malles Venosta (Alto Adige). Durante la II° Guerra Mondiale, viene fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in un campo di concentramento per due anni. Dopo la liberazione, torna a Fiorano l’8 settembre 1945, Festa della Beata Vergine del Castello. L’esperienza in guerra gli è valsa una medaglia d’onore.

Nel 1956 sposa Anna Cavani ed insieme crescono i tre figli: Angelo, Gianni e Morena.

Vito Barbolini gode di buona salute, ha superato brillantemente il covid e fa ancora la marmellata di amarene per riempire i tortelli dolci. E’ sempre curioso di ogni aspetto della vita e portatore di un patrimonio di ricordi e di conoscenze storiche ricco e affascinante.

Il suo segreto di lunga vita dice essere stato il sapersi accontentare.