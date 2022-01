Sono aperte le selezioni per il nuovo film per il cinema di Marco Bellocchio. Il Film sarà prodotto da IBC movie e Kavac film con Rai Cinema. Le riprese si svolgeranno fra Roma e l’Emilia Romagna.

Il casting è curato da Maurilio Mangano (U.I.C.D.), casting director con una lunga esperienza nella ricerca di giovani attori per il cinema e la televisione in progetti nazionali e internazionali; fra i suoi ultimi lavori: “Il Traditore”.

Tratto da una storia vera, il film racconta la vita del piccolo Edgardo Mortara, bambino

ebreo allontanato dalla famiglia dalle Autorità dello Stato della Chiesa nel 1858.

In questa fase del Casting si sta cercando il protagonista:

1 bambino emiliano fra i 5 e i 7 anni capelli castani e occhi castani, corporatura esile, accento bolognese.

NON SONO NECESSARIE ESPERIENZE PREGRESSE NEL CAMPO DELLA RECITAZIONE

Per chi fosse interessato a partecipare al casting è pregato di inviare:

Una foto primo piano su sfondo neutro [no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare]

Una foto figura intera su sfondo neutro [no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare]

Dati anagrafici completi del candidato(cognome, nome, data e luogo di nascita, città di residenza) nel corpo della mail

Due contatti telefonici (dei genitori o di chi ne fa le veci) nel corpo della mail

Liberatoria Minorenni – Kavac Film compilata e firmata in tutti i campi

La liberatoria potete scaricarla cliccando QUI

se il link non dovesse funzionare questo è l’indirizzo:

https://www.kavacfilm.com/Liberatoria_minori-casting-1.pdf

Tutto il materiale deve essere inviato all’indirizzo mail:

laconversionecastingminori@kavacfilm.com e avere come oggetto: “EDGARDO”

Il Materiale deve essere semplicemente ALLEGATO alla mail in file singoli, non si accettano file inviati tramite Wetransfer / JumboMail / Google

Drive o pdf contenenti foto

L’eventuale partecipazione al progetto audiovisivo sarà subordinata all’obbligatoria autorizzazione di entrambi i genitori o chi ne fa le veci.

Durante la selezione, il minore potrà essere sottoposto a interviste, servizi fotografici e/o riprese audiovisive da parte degli incaricati di Kavac Film e suddetto materiale verrà utilizzato internamente da Kavac Film per il casting del film.

NON SARANNO ACCETTATE CANDIDATURE DIVERSE DALLA RICERCA.

Chi ha già sostenuto il casting in presenza è già nell’archivio