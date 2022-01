Venerdì 21 gennaio, alle 21, la sala spettacoli del centro culturale Habitat, a Soliera in via Berlinguer 201, ospita la proiezione di “Dove vi portano gli occhi”, il docufilm che Ivan Andreoli e Fausto Ciuffi hanno dedicato alla figura e alla testimonianza di Edith Bruck. La serata è il primo di due appuntamenti che il Comune di Soliera e la Fondazione Campori dedicano alla celebrazione del Giorno della Memoria, in collaborazione con l’Università della Libera Età Natalia Ginzburg, l’Istituto storico di Modena, Anpi Soliera e Arci Soliera.

Il docufilm racconta il lungo e articolato percorso biografico di Edith Bruck attraverso l’infanzia e l’adolescenza, le discriminazioni subite in Ungheria dalla sua famiglia e da tutta la comunità ebraica prima della deportazione, la cattura e il trasferimento ad Auschwitz, il difficile ritorno dai campi, la vita dopo la prigionia e l’arrivo in Italia.

La sua memoria offre un prezioso contributo per decifrare precise pagine di storia e, quando la forza delle parole invade il presente, ci richiama ad una assunzione di responsabilità verso la conoscenza e l’interpretazione del passato, proiettando anche nel nostro tempo il peso e il senso della sua riflessione. Edith Bruck sembra dirci, con coraggio, che la rievocazione di un racconto tragico acquista forza se la sua esperienza e i suoi libri danno ad altri, venuti dopo, la possibilità di prendere la parola e di dire la loro. E si rivolge soprattutto ai giovani.

Nata il 3 maggio 1932 in Ungheria, ultima di sei figli, Edith ha conosciuto fin dall’infanzia le ostilità e le discriminazioni che nel suo paese investirono la comunità ebraica. Nella primavera del 1944, a 12 anni, venne deportata ad Auschwitz e di seguito in altri campi tedeschi. Fu liberata nell’aprile del 1945, mentre la madre, il padre, un fratello e diversi familiari non sopravvissero.

Ingresso gratuito con prenotazione consigliata al numero 059.568508.

Obbligo di green pass rinforzato e mascherina FFP2.